Oğuz Erge'nin ölümünden ilham alındı

İstanbul’da yaşayan girişimci Cihan Mükyen, taksi şoförlerinin yaşadığı hırsızlık, gasp, yaralama ve cinayetlerin önüne geçmek amacıyla 'EESC Taksim Güvende' adını verdiği güvenlik kitini geliştirdi. Bu yenilikçi sistem, taksiye binen yolcunun üzerinde bulunan silah ya da kesici aletleri algılayarak sürücüyü tehlikeye karşı uyarıyor. Ayrıca, acil durumlarda emniyet birimlerine, taksi durağına ve sürücünün yakınlarına anında bildirim gönderiyor.

Mükyen, bu sistemi İzmir’de katledilen taksici Oğuz Erge’den ilham alarak geliştirdiğini belirtti. "Rahmetli Oğuz Erge ağabeyimizin acısından esinlenerek böyle bir şeye kalkıştım," diyen Mükyen, bu sistemin taksi şoförlerini olası tehlikelerden koruyacağını vurguladı.

Taksi şoförleri için yeni güvenlik standardı

Cihaz, taksinin koltuklarına yerleştirilen sensörler aracılığıyla çalışıyor ve yolcunun üzerinde bulunan silah veya bıçak gibi tehlikeli maddeleri algılayarak sürücüye sesli veya ışıklı uyarılar gönderiyor. Ayrıca, sistem küçük metalleri ve günlük eşyaları ayırt ederek gereksiz uyarıları engelliyor.

Yurt dışından yoğun ilgi

Mükyen, güvenlik sisteminin Almanya, Amerika ve Orta Asya ülkelerinden ilgi gördüğünü ve şu anda bu teklifleri değerlendirdiklerini ifade etti. Seri üretime geçmeyi planladıklarını belirten Mükyen, sistemin maliyetini düşürerek daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.