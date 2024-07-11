Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, Foça Temsilcisi Hülya Dinçel ve vakıf üyeleri, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile bir araya geldi. Ziyarette, Gediz Havzası'ndaki çevre sorunları ve ağaçlandırma projeleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Çevresel kalkınma için ortak çalışmalar

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, GEMA Vakfı’nın çevresel çalışmaları hakkındaki memnuniyetini dile getirerek, "Foça Belediyesi olarak çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma için elimizden geleni yapıyoruz. GEMA Vakfı’nın çalışmalarını destekliyor ve iş birliği içinde ağaçlandırma ile yerel tohum projelerimize yakın zamanda başlıyoruz," dedi.