Küresel ısınma giderek çok daha büyük bir tehdit haline geldi. Bu tür tehditler, dünya genelinde kuraklığa ve yağış azlığına neden oldu maalesef. Ülkemizde de mevsimler değişti.

Uzmanlar özellikle ilkbahar ve sonbahar gibi ara mevsimlerin ortadan kalktığını belirtiyor.

Kışın yağış azlığından ötürü dünyanın birçok bölgesinde ve yurdumuzda ciddi kuraklık oldu.

Türkiye'de bu yıl kış mevsimi geçen seneye oranla oldukça sıcak geçti.

Kış boyu yazdan kalma günlerin yaşanması, kuraklığın bir işareti oldu.

Büyük barajlarda su seviyesi düşerken yeraltı sularının ise birçok bölgede çekildiği ortaya çıktı.

Yağış azlığı dolayısıyla yerleşim yerleri başta olmak üzere birçok yerde küçük su birikintileri meydana geldi.

Bu su birikintilerinin durağanlığı ise sineklerin gittikçe çoğalmasını sağladı.

Akdeniz Üniversitesin öğretim üyesi olan Prof. Dr. Çetin şöyle açıkladı:

'Kuraklık ve yağışın azlığını çevrede oluşan durağan su birikintilerinin sivrisinek popülasyonunu önemli miktarda arttırdı.'

Prof. Dr. Çetin,içinde bulunduğumuz yaz ayı ve önümüzdeki yaz aylarının tamamında Türkiye'nin çoğu bölgesinde sivrisinek popülasyonunda artış beklendiğini söyledi;

'Türkiye genelinde larvalara yönelik ilaçlama çalışmalarına önem verilmektedir.' dedi.

Prof. Dr. Çetin, vektör kontrolü üzerine yaptığı araştırmaların sonunda oldukça çarpıcı sonuçlar elde etti.

Bu yaz sivrisineklerin popülasyonunda Türkiye genelinde artış beklendiğini bildiren profesör, dünyada 3 bin 500, Türkiye'de ise 60 civarı sivrisinek türü olduğunu belirtti.

Uzmanların ifadesine göre durum şöyle:

"Ege ve Akdeniz bölgesi gibi birçok alanda 3-4 derecelik sıcaklık artışı bu canlılar için çok önemli.

Artık sivrisinekler yıl genelinde görülebiliyor.

Bina bodrumlarında, konutlar etrafındaki her türlü su birikintisinde ürüyorlar.

Gelişim süreleri kısalıyor ve bu bir dezavantaj.

Küresel iklim değişikliği nedeniyle daha geç kış uykusuna yatıyorlar.

Bazı türlerin kuraklıktan etkilenmeyip hayatta kalma olasılıkları artıyor.

Aşırı yağış ya da yağış azlığı nedeniyle küçük su birikintileri oluştu ve sivrisinekler buraları çok sever."

Daha soğuk bir kış yaşansaydı sivrisinek popülasyonunda ciddi azalma olacaktı.

Binaların bodrum katlarında, sığ sularda sivrisinekler kışı iyi bir şekilde geçirdi.

Ege Bölgesi bu yıl kış görmedi.

Yazdan kalma günler yaşadık.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde İlaçlama ile ilgili özel ve büyük bir departman var.

Eski bir belediyeci olarak bu konuda deneyimliyim.

Bu departmanda, Fitopatolooji, uzmanı, halk sağlığı uzmanı,entomolojist, eczacı ve kimyacı bulunmakta.

Tüm ilçelerimizin çevresel koşulları, coğrafi ve sosyolojik yapısına göre ilaçlama progrramları oluşturuyorlar.

Ona göre Şubat ayında başlayayarak larva dönemi ilaçlama yapılıyor.

Bu sene küresel ısınma ve iklim değişikliğide mutlaka göz önüne alınmıştır.

Ancak evet ancak Gedizin kirliliğine hiç bir şekilde mani olunamadı.

Bu belediyelerin elinde değil.

İBB Başkanımız Sayın Tunç Soyer bu noktada gerçekten olağan üstü çalıştı.

Ancak Gediz'e Kütahya'dan doğup İzmir'e ulaşıncaya kadar fabrika attıkları ve kimyasallar zehir dağıttı.

Zararlılar ve sinekler cabası oldu.

'GEMA VAKFI' bu konuda inanılmaz mücadele veriyor.

Ben de Foça başkanıyım.

Belediye başkanımız yer gösterdi büro verdi çalışıyoruz.

Ama bu STK'lar ile olamayacak bir durum, fabrikaların yüksek elektrik gideri nedeniyle çalıştırmadığı arıtmaları çalıştırması şart.

İBB Gedize su verdi, bir nebze ferahladı.

O su olmasa sinekler öldürmüştü bizi.

Eeee gelelim küçük tedbirlere.

Çöp kutuları kapaklarını iğrenilip kapatılmıyor, çöpler çöpe değil yanına konuyor.

Hayvan severim ama adabıyla, evde iki sokak hayvanım var.

Bütün sokaklar yemek artıklarıyla dolu.

Günü birlikçiler çöplerini çocuk bezlerini dahi sokak köşelerine bırakıyor.

Bu konularda tabii önemli.

İlaç herşey değil.

Zararlı hatta.

İlaçla toprak, su, hava zehirleniyor.

Hep birlikte çalışmalıyız el ele yürek yüreğe...!