Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarındaki güvenlik kontrollerine yönelik önemli düzenlemeler getirdiklerini duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Yeni kanun teklifi taslağına göre, havalimanı girişlerinde tüm yolcular cihazla aranacak. Cihazla aramanın yetersiz kaldığı durumlarda ise elle arama yapılacak. Elle aramayı kabul etmeyen yolcular uçağa alınmayacak" dedi.

Ayrıca, havalimanlarında özel güvenlik personelinin genel kolluk kuvvetleri eşliğinde eşya, bagaj ve kargolarda arama yapabileceğini belirten Uraloğlu, düzenlemenin TBMM’de son aşamaya geldiğini ifade etti. AKP milletvekillerinin üzerinde çalıştığı bu teklif, Sivil Havacılık Kanunu'nda da değişiklikler öngörüyor.

Gemi kaynaklı emisyonlara yeni sistem

Denizcilik alanında ise çevresel düzenlemeler ön planda. Bakan Uraloğlu, gemi kaynaklı emisyonların azaltılmasına yönelik Emisyon Fiyatlandırma Sistemi kuracaklarını açıkladı. "Türk bayraklı ve Türk sahipli deniz ticaret filosunun rekabet gücünü koruyabilmesi için emisyonlarını hızlı şekilde düşürmesi gerekiyor" diyen Uraloğlu, bu sistemin uluslararası ve bölgesel karbon fiyatlandırma uygulamalarından toplanan gelirlerin verimli kullanılması ile Türkiye'nin denizcilik sektörüne önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Dijital liman işlemleri

Bunun yanı sıra, Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunu gereğince fiziki olarak yapılan limanlara giriş ve çıkış işlemleri artık dijital belgeler üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu sayede işlemler hızlanacak ve daha etkin bir denetim mekanizması sağlanacak.

Yeşil denizcilik ve ekonomik destek

Toplanan karbon gelirleri, Bakanlık bütçesine özel ödenek olarak ayrılacak ve yeşil denizcilik için araştırma, geliştirme, dönüşüm ve yeni gemi inşa faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacak. Uraloğlu, "Bu düzenleme ile dünya deniz ticaretinde rekabet gücümüzü artırarak devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.