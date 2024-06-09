Bursa'da Gemlik Belediyespor Kulübü’nde yapılan genel kurulda Mustafa Duran’ın listesi oy birliğiyle seçildi.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyespor Kulübü'nden genel kurul heyecanı yaşandı. Kongreye Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren’in yanı sıra ilçe protokolünden çok sayıda isim katıldı.

Belediye Başkan Şükrü Deviren, uzun yıllardır sosyal etkinliklerin içinde olduğunu belirterek, sanat ve sporun siyaseti olmayacağını belirtti. Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Gemlik Belediyespor Kulübü Başkanı Durmuş Uslu ise kulübü 1 milyon 50 bin lira borçla devraldıklarını, öncelikle mali disiplini sağladıklarını ifade ederek, 7 olan branş sayısını 11’e, 500 olan sporcu sayısını ise bin 600’e çıkardıklarını ve milli sporcu sayısını da 2'de 10’a yükselttiklerini vurguladı.

Yapılan seçimlerde Mustafa Duran başkanlığındaki Gemlik Belediyespor Kulübü yönetimi Tarık Erdem, Sedat Gökalp, Gülhan Bütün, Pelin Sarıkaya, İlhan Ermiş, Eray Bilgiç, Emrah Yıldırım, Hamit Alkan'dan oluştu. Duran başkanlığındaki kulübün yeni döneminde Musa Çiçek, Erol Coşkun ve Mehmetşah Kızılaltun ise Denetleme Kurulu üyesi olarak görev aldı.

Gemlik Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Duran, kulübün kentin en değerli markalarından olduğunu belirterek, "Şahısların değil başarıların konuşulduğu, Atatürk'ün dediği gibi, zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştiren bir kulüp olmak amacımızdır. Belediye Başkanımız Şükrü Deviren'e, görevi devraldığımız Belediye Başkan Yardımcımız Durmuş Uslu'ya, kulübümüze emek veren ve katkı sağlayan tüm eski başkanlarımıza, yöneticilerimize, teknik ekibimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.