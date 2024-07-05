Uluslararası Karate Turnuvası, 15 ülkenin katılımıyla 5. Kez Gemlik’te başlıyor.

GEMLİK (İGFA) - Gemlik Belediyesi, Türkiye Karate Federasyonu ve Gemlik Belediyespor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Karate Turnuvası, ülkemizdeki birçok ilden kulüplerin yanı sıra 15 ülkeden 1500'ü aşkın sporcunun katılımıyla Gemlik'te başlıyor.

Turnuvaya Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Pakistan, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, Umman, Irak, Ürdün, Kazakistan, Filistin, Suudi Arabistan, Cezayir, Kırgızistan, Özbekistan ve Umman'dan çok sayıda teknik heyet ve sporcu katılacak. Turnuva 19, 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde Gemlik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Sporcular minik, yıldız, ümit, genç, büyük ve veteranlar ile Ferdî Kata-Kumite ve Takım Kata kategorilerinde yarışacaklar.