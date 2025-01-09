Gemlik’te sahte altın bozdurarak dolandırıcılık yapmak isteyen 4 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.

Dolandırıcılar kuyumcu kuyumcu gezerken yakalandı

Gemlik’te, sahte altın bozdurarak para kazanmayı planlayan dolandırıcılar, kuyumcu kuyumcu gezerek hilelerini gerçekleştirmeye çalıştı. Ancak, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıları göz hapsine alarak düzenlediği operasyonla suçüstü yakaladı.

Arama sonuçları şaşırttı

Operasyonda, D.K., C.Ç., Z.O. ve G.A. isimli 2 erkek ve 2 kadın şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, şahısların üzerinde ve araçlarında 92 adet sahte gram altın, 80 bin lira, bin 400 dolar ve 20 Euro ele geçirildi.

Sahte altınla yaptıkları dolandırıcılık ortaya çıktı

Zanlıların, Bursa’nın Osmangazi, Mudanya ve Gemlik ilçelerinde çeşitli gramajlarda sahte altın bozdurarak para aldıkları tespit edildi. Gözaltına alınan dolandırıcılar, adliyeye sevk edilmek üzere işlemlerine devam ediliyor.