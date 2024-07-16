Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın düzenlediği ve MetLife Vakfı ana sponsorluğunda yürütülen JA StartUp Türkiye Finali birincisi Leaktrack.Ai, İtalya’da gerçekleşen Gen-E 2024 Avrupa Girişimcilik Festivali’nde Türkiye’yi temsil ederek, iş alanında birincilik ödülünün sahibi oldu.ANKARA (İGFA) - Avrupa’nın 15-24 yaş arası gençlere yönelik en büyük girişimcilik etkinliği olan Gen-E Avrupa Girişimcilik Festivali 2024, Junior Achievement Avrupa liderliğinde ve 43 ülkenin katılımıyla, 2-4 Temmuz tarihlerindeJA İtalya'nın ev sahipliğindeKatanya/İtalya’da gerçekleştirildi.

Yarışan takımlar, 2023-2024 öğretim yılında kendi girişimlerini kuran, bölgesel, ulusal ve çevrimiçi yarışmalarda yer alarak, Gen-E'de ülkelerini temsil etmeye hak kazanan yaklaşık 400 bin öğrenci arasından seçildi.

Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın MetLife Vakfı desteği ile Türkiye’de düzenlediği JA StartUp Türkiye Finali birincisi Leaktrack.Ai, Avrupa'nın en iyilerinin seçildiği festivalde debirinci olurken,aynı zamanda Avanade Digital Innovation ve BNY Resilient Futures Awardözel ödüllerinin de sahibi oldu.

LeakTrack.ai büyüyen şehirlerimizde sürdürülebilir ve güvenli enerji arzı için enerji dağıtıcıların karar mekanizmalarını kolaylaştırmak adına yapay zeka tabanlı yazılım çözümleri sunuyor. Bölgesel enerji talebi ve kaçak elektrik tüketimini herhangi bir donanım yatırımı yapmadan makine öğrenmesi ve tahminleme analitiğiyle 87’ye varan bir başarıyla öngörüyor. Hem yenilenebilir enerji yatırımlarını sağlıklı konumlayarak, hem de arz edilen enerjiyi doğru faturalandırarak enerji şebekesinin en verimli ve adil bir şekilde hizmet vermesini sağlıyor.

Türkiye’yi temsil eden Leaktrack.Ai’nin kazandığı büyük başarıdan dolayı gurur duyduklarını ifade eden MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“JA StartUp projesinin Türkiye finalinde dereceye giren genç girişimcilerimizin, Avrupa finalinde de muvaffak olacaklarına yürekten inanmıştık. Avrupa finalinde birinciliği elde ederek ülkemizi başarıyla temsil eden genç girişimcilerimizin yer aldığı Leaktrack.Ai ekibini canıgönülden kutluyor; projelerini hayata geçirerek gelecekte de büyük başarıların altına imza atmalarını temenni ediyorum.”