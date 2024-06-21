Avukat Belen Nesil Çoşğun’un ölümüyle ilgili davada, sanığa verilen cezanın gerekçesi mahkeme tarafından açıklandı. Hürriyet'in haberine göre kararda, genç avukatın KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısı yapmasının, intihar etme olasılığını ortadan kaldırdığı vurgulandı.

Avukat Belen Nesil Çoşğun (22), evli ve bir çocuk babası olan Muhammet Balcı ile duygusal bir ilişki yaşıyordu. 15 Haziran 2023 günü çift, Ankara’da bir rezidansta kaldı. Sabah saatlerinde genç avukat yatağında vurulmuş halde bulundu. İddianamede, olay sabahı tarafların tartıştığı, Çoşğun’un KADES uygulamasına 3 kez basarak yardım istediği, ardından Balcı’nın ruhsatsız tabanca ile genç avukatı öldürdüğü iddia edildi.

Mahkeme kararı ve gerekçesi

Sanık Balcı, genç avukatın intihar ettiğini savundu. Ancak Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa “Kadına Karşı Kasten Öldürme” suçundan iyi hal indirimi yapmadan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Mahkeme, gerekçeli kararında, sanığın çelişkili ifadeler verdiğine dikkat çekti.

Kararda, sanık Balcı’nın olayda kullanılan tabancanın kime ait olduğu konusunda farklı ifadeler verdiği belirtildi. Poliste silahın kendisine ait olduğunu, savcılıkta genç kadının hasımları için aldığını, mahkemede ise maktule ait olduğunu söylediği ifade edildi. Tanıklar ise silahın sanığa ait olduğunu belirtti. Ayrıca, tanıkların ifadesine göre sanığın, genç kadını öldürmeyi planladığına dair söylemleri olduğu belirtildi.

KADES Uygulaması ve intihar iddiası

Mahkeme, genç avukatın olay günü KADES uygulaması üzerinden 3 kez yardım çağrısı yaptıktan sonra intihar etmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Kararda, maktulün sağ elini kullandığı halde tabancayı sol eliyle tutarak intihar etmiş olmasının imkansız olduğu belirtildi.

Ellerini yıkamış, üzerini değiştirmiş

Kararda, cinayetten sonra sanığın banyoda ellerini yıkadığı ve üzerini değiştirdiği de belirtildi. Sanığın atış artıklarından kurtulmak için banyodaki üç havlu ile kurulandığı ve kıyafetlerini değiştirdiği ifade edildi. Karar şu şekilde açıklandı: "Sanık atış artıklarından kurtulmak için ellerini yıkayıp banyodaki üç havlu ile kurulanmış, üzerini değiştirmiş."

Tasarlayarak cinayet iddiası

Ailenin avukatı Mehmet Rifat Bacanlı, sanığın ‘Tasarlayarak Adam Öldürme’ suçundan da cezalandırılması için istinaf başvurusunda bulundu. Bacanlı, “Sanığın cinayeti planladığına ilişkin mesajlar var. Verilecek ceza aynı olsa da sanık ‘Tasarlayarak Kadına Karşı Kasten Öldürme’ suçundan da cezalandırılmalı” dedi.