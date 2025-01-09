Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı’nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, sağlıklı bir nüfus yapısını korumak amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştireceklerini belirterek, bu kapsamda eylem planlarının oluşturulacağını söyledi.

Genç çiftlere maddi destek

Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destek sağlanacağını vurgulayan Yılmaz, ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut projelerinin hayata geçirileceğini duyurdu. Ayrıca, evlilik danışmanlığı gibi uygulamalarla gençlerin aile kurma süreçlerinde destekleneceğini belirtti.

Çalışan ailelere özel çözümler

Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları ve esnek çalışma imkanları gibi konuların kurul toplantısında detaylı bir şekilde ele alındığını söyleyen Yılmaz, çalışan ebeveynlere yönelik ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılacağını açıkladı.

Nüfus yenileme seviyesine odaklanılacak

Yılmaz, nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmanın önemine dikkat çekerek, doğurganlık oranlarının artırılması için kapsamlı bir yol haritası hazırlanacağını ifade etti. Bu hedef doğrultusunda, ailelerin desteklenmesi için ekonomik ve sosyal çözümler devreye alınacak.

Toplumun geleceğini şekillendiren adımlar

Sağlıklı bir nüfus yapısını korumanın sadece bugünü değil, geleceği de etkilediğini belirten Yılmaz, “Eylem planlarımız toplumun temel yapı taşı olan aileyi güçlendirmek için önemli bir adım olacak” dedi.