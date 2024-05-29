Pamukkale Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kurslarda, eğitmen Zeki Akakça’nın öğrencileri, 31 Mayıs’ta Turan Bahadır Sergi Salonu’nda düzenlenecek olan "Genç Denizli Karma Fotoğraf Sergisi"nde eserlerini sergileyecekler.

6 Haziran'a kadar sergide

Sergide, son iki dönemde temel fotoğrafçılık eğitimi ve fotoğraf çekimi kurslarına katılan 60 kursiyerden 22’sinin, ağırlıklı olarak Denizli ve çevresi ile farklı şehir ve ülkelerde çektiği 60 fotoğraf yer alacak. Ziyaretçiler, bu fotoğrafları 6 Haziran’a kadar sergide görebilecekler.