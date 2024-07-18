Kaza, gece saatlerinde İstanbul yolu üzeri Seymen Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Çorlu istikametine seyreden İbrahim Dikmen’in kullandığı 59 ABB 520 plakalı otomobil, aniden yola çıkan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden otomobil, taklalar atarak tarlaya savruldu.

Kazanın ardından hurdaya dönen araçta bulunan sürücü İbrahim Dikmen'in eşi Nazmiye Dikmen ve kızı Begüm Dikmen ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 29 yaşındaki eczacı Begüm Dikmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu stabil olan Nazmiye Dikmen’in tedavisi ise devam ediyor.

"Tatilden dönüyorduk"

Kaza ile ilgili konuşan sürücü İbrahim Dikmen, "Tatilden dönüyorduk. Yolun ortasında bir şeye çarptık ama o an fark edemedik. Meğerse domuza çarpmışız. Domuz 3-5 saniye daha geç çıksa belki de bu kaza olmayacaktı" dedi.

Kazayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.