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Final maçı sonrası düzenlenen törende Trabzon Büyükşehir Belediyespor'a kupa ve madalyalarını THF Başkanı Uğur Kılıç ve Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse verdi.

Final maçında ise Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento'yu 36-35 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Hentbol Federasyonu ndan (THF) yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki sıralama maçında, Spor Toto'yu 30-25 yenen İstanbul Teknik Üniversiteliler turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

ANKARA (AA) - Giresun'da oynanan 2023-2024 sezonu Genç Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nın final maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor , Beşiktaş Safi Çimento 'yu 36-35 yenerek şampiyon oldu.

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