Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te sergilediği başarılı performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Fenerbahçe, turnuva öncesi 25 milyon Euro olarak belirlediği bonservis bedelini 35 milyon Euro'ya yükseltti.

Ferdi Kadıoğlu'na ilgi büyük!

EURO 2024'teki performansıyla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Özellikle İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ve Alman devi Borussia Dortmund, genç oyuncu için Fenerbahçe ile temasa geçti. Ancak Borussia Dortmund, fiyatı yüksek bularak görüşmeden çekildi.

'Yeni bir hikayeye yelken açacak'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon ortasında yaptığı açıklamada, "Ferdi'yi artık elimizde tutamayız," demişti. Turnuva sonrası yaşanan gelişmelerle birlikte Ferdi'nin Avrupa'ya transferi neredeyse kesinleşti. Başkan Koç, "Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak," ifadelerini kullanmıştı.