Genç Gazeteciler Seferihisar'da Toplanıyor

Cem Tibet DEMİREZER/Özel Haber

Genç Gazeteciler için Çevre ve İklim Haberciliği Buluşmaları, 13-14 Temmuz 2024 tarihlerinde İzmir Seferihisar’daki Teos Yazarlar Evi’nde gerçekleşecek. Bu etkinlik, genç gazetecilerin çevre ve iklim alanında uzmanlaşmalarına olanak tanıyacak.

Genç Gazeteciler Seferihisar’da buluşuyor

Seferihisar, genç gazetecileri çevre ve iklim haberciliği konusunda eğitmek için önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Seferihisar Belediyesi, Seferihisar Gazeteciler Cemiyeti, Kültürel ve Ekolojik Hayatı Koruma Derneği ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın desteklediği bu buluşma, gazetecilikte branşlaşma hedefiyle düzenleniyor.

Gazeteciler Cemiyeti'nden gençlere çağrı

Seferihisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İnanç Karabulut, yaptığı açıklamada genç gazetecilere çağrıda bulundu. Karabulut, “Geçtiğimiz yıl tarım gazeteciliği ile başladığımız bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Gazetecilikte branşlaşma konusu uzun zamandır mesleğimizin ana konuları arasında yer alıyor. Aynı zamanda çağımızın en büyük sorunu iklim krizi. Genç meslektaşlarımızın bu alanda uzmanlaşmaları ve kapasitelerinin güçlenmesi sektörümüz adına bir zorunluluk. Cemiyet olarak bu çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz. Genç meslektaşlarımızı bu eğitimlere katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Etkinlikte neler konuşulacak?

Etkinlik, İzmirli gazeteci Eral Aytemiz’in koordinatörlüğünde gerçekleşecek. Program kapsamında, çevre ve iklim haberciliğinin çerçevesi, gazetecilik etiği, toplumsal sorumluluk, video haberciliğinde deneyim aktarımı, haber merkezi ve yazı işleri süreçlerinin işleyişi gibi konular ele alınacak. Ayrıca, çevre ve ekolojide sürdürülebilirlik kavramları ve gazetecilikte branşlaşma üzerinde durulacak.

Önemli konuşmacılar

Etkinlikte, Prof. Dr. Dilek Takımcı, Özer Akdemir, Kazım Kızıl, Ümit Şahinler ve Seher Gümüş gibi önemli isimler konuşmacı olarak yer alacak. Bu uzmanlar, halen okuyan ve yeni mezun olmuş gazetecilere deneyimlerini aktaracak.