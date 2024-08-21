Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Genç Girişimci Ahiler" Projesi kapsamında, Ahilik kültürünü modern girişimcilik ilkeleriyle harmanlayan "Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Eğitici Eğitimi Kursu" başladı. Bu eğitimle, geleceğin meslek erbapları, millî ve manevi değerlerle donanmış olarak iş hayatına hazırlanacak.

Eğitim programının detayları

Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitimdeki vizyonunu şekillendirmek amacıyla hazırlanan "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi" çerçevesinde öne çıkan stratejilerden biri, millî ve manevi değerleri güçlendirmek ve fütüvvet ahlakıyla yetişmiş mezunların iş dünyasında etkili rol almasını sağlamak olarak belirlendi. Bu bağlamda, ülke genelinde Ahilik kültürüne dayalı bir anlayış başlatıldı. Projenin ana hedefi, gençlerin karakter gelişimine katkı sağlayarak, Türkiye'nin geleceğine sağlam bir temel oluşturmak.

Kursun içeriği

"Genç Girişimci Ahiler" Projesi kapsamında başlatılan "Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Eğitici Eğitimi Kursu", öğretmenlere Ahilik kültürü ve modern girişimcilik konusunda derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlıyor. Kurs, Ahiliğin tarihsel ve kültürel önemini vurgularken, bu geleneğin bir kalite güvence sistemi olarak modern iş dünyasında nasıl yer bulabileceğini öğretmeyi hedefliyor.

Kursun tarihleri

19-23 Ağustos tarihleri arasında 81 ilden katılım sağlanacak olan kurs, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi akademisyenleri tarafından çevrim içi olarak yürütülecek. Eğitim sürecinde, Ahilik kültürünün tanıtılması, fütüvvet ve Ahilik kavramlarının tarihsel gelişimi, Anadolu’daki konumu ve modern girişimcilik ilkeleri gibi konular ele alınacak. Ayrıca, bu bilgilerin iş hayatındaki etik değerlere nasıl entegre edileceği konusunda pratik uygulamalar da paylaşılacak.