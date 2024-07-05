Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde fidan üreticiliği yapan genç girişimci Süleyman Özkan, İspanyol bodur zeytin fidanlarıyla büyük bir başarıya imza attı. Özkan, yetiştirdiği bu özel zeytin fidanlarını Suriye, Lübnan, Pakistan ve Azerbaycan gibi ülkelere ihraç ederken, yurt içinde de birçok ile göndermeyi başardı. Özkan’ın İspanyol bodur zeytinleri, sıfır yağ asit oranıyla dikkat çekiyor.

Zeytin fidanlarına yüksek talep

Süleyman Özkan, bu yılın bodur zeytinlerin bereket yılı olduğunu belirterek, "Yağ oranı ve sıfır asit olması nedeniyle litresi 600 liradan satılıyor. Yurt dışından Suriye, Lübnan, Afganistan, Azerbaycan gibi ülkelere de küçük saksılar içerisinde bodur zeytin fidanı gönderdik. Bu ülkelerden halen talepler geliyor" dedi.

Kaliteli ürün, yüksek fiyat

İspanyol bodur zeytin fidanlarının yağ oranı ve sıfır asit içeriği, bu zeytinlerin litre başına 600 liradan satılmasına olanak tanıyor. Bu özellikleri sayesinde hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarında büyük ilgi gören zeytinler, kaliteli zeytin yağı üretimi için tercih ediliyor.

"Üreticilerin ilgisini çekiyor"

Yurt dışından gelen taleplerin artarak devam ettiğini belirten Özkan, "Suriye, Lübnan, Afganistan, Azerbaycan gibi ülkelerden küçük saksılar içerisinde bodur zeytin fidanı gönderdik. Bu ülkelerden halen talepler gelmeye devam ediyor. Bodur zeytin fidanları, yüksek verim ve düşük bakım maliyeti ile üreticilerin ilgisini çekiyor" diye ekledi.