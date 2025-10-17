Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı DEPARK bünyesindeki BAMBU Girişim Ofisi tarafından yürütülen Genel Girişimcilik Programı Demo Day etkinliğinde finale kalan 18 yenilikçi iş fikri jüri karşısına çıktı. Programda dereceye giren projeler ön kuluçka desteği ve mentörlük hakkı kazandı.

DEÜ Teknoparkı DEPARK BAMBU Girişim Ofisi’nin yaklaşık dört ay süren girişimcilik yolculuğu, Demo Day etkinliğiyle tamamlandı. 86 iş fikriyle başvuran 213 girişimci adayı, girişimcilik, iş modeli geliştirme, finansal planlama ve sunum teknikleri konularında toplam 32 saatlik eğitim aldı.

Final programı DEÜ Rektörlüğü Bordo Salon’da gerçekleştirildi. Etkinliğe DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Zeki Atıl Bulut, DETTO Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Burcu Felekoğlu ile girişimci adayları ve aileleri katıldı.

Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, Türkiye’de girişimcilik ekosistemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Tarım, sağlık ve savunma sanayinde üretilen fikirler ülke çapında teşvik görüyor. DEÜ’de araştırma merkezleri ve enstitüler bir arada çalışarak benzersiz bir fırsat sunuyor. Bu imkânları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.”

DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Zeki Atıl Bulut ise girişimcilik yolculuğunun kesintisiz bir süreç olduğunu vurguladı:

“Üniversite, teknopark ve teknoloji transfer ofisi olarak girişimcilere mentörlük ve destek sağlıyoruz. Bugün, bu yolculuğun meyvelerini göreceğimiz bir gün.”

Doç. Dr. Burcu Felekoğlu, programın girişimcilik kültürüne katkısına dikkat çekti:

“Program, eğitimlerin ötesinde fikirlerin gerçeğe dönüştürülmesini sağlayan bir yolculuk oldu. Öne çıkan projeler, DEPARK desteğiyle hayata geçirilecek.”

Birincilik: Bequire – Özelleştirilmiş ses ve referans dosyalarını birleştirip web sitesiyle destekleyen platform. 12 ay boyunca ön kuluçka ve mentörlük hakkı kazandı.

İkincilik: LetDataSpeak – Veri analizi ve akademik raporlamayı yapay zekâ ile otomatikleştiren platform. 9 ay boyunca ön kuluçka ve mentörlük hakkı kazandı.

Üçüncülük: TourismGO – Yapay zekâ destekli akıllı kültürel seyahat uygulaması. 6 ay boyunca ön kuluçka ve mentörlük hakkı kazandı.

En İyi Sunum Ödülü: SpeakSpark – Yapay zekâ destekli dil öğrenme platformu. 2 bin TL para ödülü verildi.