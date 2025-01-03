Muşlu genç girişimci, geliştirdiği yerli SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) projesiyle dikkatleri üzerine çekti. Yerli teknolojiyle üretilen bu SİHA, savunma sanayisinde önemli bir potansiyele sahip olarak, Ankara’dan davet aldı. Genç girişimci, bu projeyi daha da ileriye taşıyarak, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde yerli üretimi artırmayı hedefliyor.

Yerli SİHA Projesi, savunma sanayisinde yükseliyor

Geliştirilen yerli SİHA, savunma sanayisi için büyük bir yenilik olarak kabul ediliyor. Projenin arkasında, genç girişimcinin azmi ve yerli üretim anlayışı bulunuyor. Yerli SİHA, düşman hedeflerini yüksek hassasiyetle tespit edip etkisiz hale getirebilen bir teknolojiyle donatılmış.

Ankara’dan davet ve destek beklentisi

Proje, savunma sanayisinde uzmanlaşmış kurumlar ve yetkililer tarafından ilgiyle karşılandı. Girişimci, geliştirdiği yerli SİHA projesiyle Ankara’dan davet alarak, projeyi savunma sanayisinin önde gelen yetkilileriyle görüşme fırsatı buldu. Bu görüşmelerin, projenin daha da gelişmesine ve Türkiye'nin savunma alanındaki yerli üretim kapasitesine katkı sağlaması bekleniyor.

Genç girişimci, Türkiye’nin savunma gücünü arttırmayı hedefliyor

Yerli SİHA'nın geliştirilmesi, Türkiye’nin savunma sanayisine önemli katkılar sağlarken, genç girişimcinin ülke genelindeki üretim kapasitesini artırma hedefiyle çalıştığı ifade ediliyor. Bu projeyle birlikte, yerli savunma teknolojileri ve insansız hava araçları üretiminde büyük bir adım atılacak.