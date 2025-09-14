İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında gençlere yönelik faaliyetlerini sürdüren Genç İzmir, gönüllülük esasına dayalı çalışmalarını büyütmek için yeni bir çağrı yaptı. Eğitimden sanata, spordan teknolojiye kadar birçok alanda gençlere katkı sunmak isteyen gönüllü eğitmenler için başvuru süreci başladı.

Gençlere ilham olma fırsatı

Genç İzmir bünyesinde düzenlenecek atölye, kurs ve etkinliklerde görev alacak gönüllü eğitmenler; kendi bilgi ve deneyimlerini gençlerle paylaşarak onların kişisel ve sosyal gelişimine destek olacak. Bu süreçte gönüllü eğitmenler yalnızca ders veren bir rol üstlenmeyecek, aynı zamanda gençlerle birlikte üreten, öğrenen ve paylaşan bir topluluk oluşturacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, gönüllü eğitmenlerin gençlere ilham veren birer rol model olacağını belirterek, “Gençlerin kendilerini geliştirebileceği alanların çoğalması için toplumun tüm kesimlerinden gönüllü katılımını çok önemsiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Birçok alanda gönüllü eğitmen aranıyor

Başvurular, sanat, spor, sağlıklı yaşam, yabancı dil, akademik destek (YKS hazırlık, soru çözümü, etüt), dijital beceriler, teknoloji ve yazılım, kişisel gelişim, sosyal beceriler gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Ayrıca kokartlı rehberler eşliğinde kültürel ve tarihi geziler düzenleyebilecek eğitmenler de gönüllülük programına dahil edilecek.

Kendi alanında yenilikçi proje ve atölye fikirleri olan başvuru sahipleri de değerlendirmeye alınacak.

Yaş sınırı yok

Genç İzmir gönüllü eğitmen programına katılmak için herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor.

Alanında uzman ya da deneyimlerini paylaşmak isteyen herkes, www.gencizmir.com adresi üzerinden online olarak başvuru yapabilecek.

Gençlere destek için önemli fırsat

Genç İzmir yetkilileri, gönüllü eğitmenlerin katkısıyla gençlerin eğitim, kültür ve sosyal yaşamda daha fazla fırsata erişeceğini vurguladı.

Başvuru yapan gönüllüler, İzmir’de gençlerin yaşamına dokunarak onların geleceğine katkı sağlama imkânına sahip olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu adımı, kentin genç nüfusunun sosyal, kültürel ve akademik olarak gelişmesini desteklerken, gönüllülük kültürünün de güçlenmesine katkı sağlayacak.