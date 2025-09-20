İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin müzik alanındaki gelişimlerini desteklemek için 18-30 yaş arası gençlere yönelik ücretsiz müzik kursları düzenliyor. Başvurular 3 Ekim’de sona erecek ve kurslar, enstrüman derslerinden konservatuvara hazırlık eğitimi gibi geniş bir yelpazede sunulacak.

Genç İzmir'in ücretsiz müzik kurslarına başvurular başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Genç İzmir programı kapsamında gençlere, piyano, davul, gitar, bağlama, elektro gitar gibi enstrüman kurslarının yanı sıra, konservatuvara hazırlık, Türk halk oyunları ve orkestra katılımı gibi fırsatlar sunuyor. Genç İzmir, müzik ve halk oyunları alanlarında eğitim almak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler için ücretsiz kurslar düzenliyor. Başvuru süreci ise 3 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

Kurslar nelerdir?

Genç İzmir üyeleri, aşağıdaki kurslardan yararlanabilecek:

Enstrüman Kursları : Piyano, davul, gitar, bağlama, elektro gitar

Konservatuar Hazırlık Kursları : Müzik ve Türk halk oyunları

Destekleme Kursları : Konservatuvarda okuyan öğrencilere yönelik destekleme dersleri

Türk Halk Oyunları Kursu : Genç İzmir Halk Oyunları Ekibi

Genç İzmir Pop Orkestrası: Orkestraya katılım

Başvurular, Alsancak Talatpaşa Gençlik Merkezi'nde yüz yüze alınmakta olup, daha fazla bilgiye gencizmir.com web sitesi üzerinden ulaşılabilir. Ayrıca, @izbbgencizmir Instagram hesabından da detaylı bilgilere erişilebilir.

Yeni başarı öyküleri gençleri bekliyor

Geçen yıl Genç İzmir, konservatuvar hazırlık kurslarına katılan 7 öğrencisinin konservatuvar sınavlarını kazanarak hayallerine kavuşmasına olanak sağladı. Bu yıl da yeni başarı hikayelerinin yazılması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kendi eğitmenleri ve gönüllü eğitmenlerin desteğiyle gençlere kaliteli ve erişilebilir eğitim imkanı sunmaya devam ediyor.