Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

Polis ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi

Edinilen bilgilere göre, olay dün Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nin 9 katlı binasında meydana geldi. Bir genç kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle hastanenin çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadın ikna edilerek aşağı indirildi

Polis ekipleri, kadının intihara kalkıştığını fark eder etmez hızlıca olay yerine ulaştı. Ekipler, kadına yaklaşarak onunla iletişim kurdu ve uzun süren bir ikna çabası sonucunda kadını çatının kenarından uzaklaştırmayı başardı. Kadın, polis tarafından güvenli bir şekilde hastanenin çatısından indirildi.

İnceleme başlatıldı

Olayın ardından, kadının intihar girişiminin nedenleriyle ilgili Sinop Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Kadının durumu sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yetkililer olayın tüm ayrıntılarını araştırıyor.