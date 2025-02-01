Mavi Kırmızılı yönetim, son olarak Beylikgücü Spor formasını giyen 16 yaşındaki genç oyuncu Murad Alasgarov'u kadrosuna kattı. Süper lig takımlarının da radarında olduğu ifade edilen Murad, gelecek vadeden bir yetenek olarak dikkat çekiyor.

Beylikgücü Spor Kulübü'nden açıklama yapıldı

Transfer sonrası ilk açıklama Beylikgücü Spor'dan geldi. Kulüp, 2009 doğumlu Murad Alasgarov’un profesyonel lig takımlarından Silivrispor’a transfer olduğunu duyurdu.

Beylikgücü Spor'dan teşekkür ve başarı dilekleri

Açıklamada, "Emeği geçen tüm hocalarımıza kulübümüz adına teşekkür ederiz. Öğrencimize bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dilerken tüm oyuncularımıza örnek olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Murad Alasgarov Süper Lig takımlarının radarında

Süper lig takımlarının Murad Alasgarov'un maçlarını izlediği ve yakından takip ettiği biliniyor. 16 yaşındaki genç kaleci, geleceğin yıldızı olarak görülüyor.