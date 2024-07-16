Hatay'ın Antakya ilçesinde köftecilik yapan Ali Ballı, müşteriden aldığı 20 TL'lik banknotun üzerindeki yazıyı fark edince şaşkınlık yaşadı. Paranın üzerinde, "Bu para benim sadakam. Lütfen bu parayı bulan bana dua etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Güzel bir geleceğimiz olsun. Kavuşalım artık" ifadeleri yer alıyordu.

"Alper, bu kızı duy!"

İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Ballı, parayı kasaya teslim ederken yazıyı fark etti. Durum karşısında şaşkınlık yaşayan iş yeri çalışanları, paranın üzerindeki duygusal notu okudu. Ballı, yazıya konu olan Alper isimli kişiye seslenerek, "Alper, bu kızı duy, bu zamanda böyle bir kız bulamazsın" dedi.

Umut ve sevgi dolu bir dilek

20 TL'nin üzerindeki not, bir genç kızın sevdiğine olan derin aşkını ve kavuşma arzusunu dile getiriyor. Ali Ballı, "Normal sıradan bir müşteriden gelen parayı alırken, üzerinde böyle bir yazı bulmak beni çok şaşırttı. İnşallah hanımefendinin duası kabul olur ve sevdiğine kavuşur. Alper de bu kızı duysun artık" ifadelerini kullandı.