Heyecanla beklenen karşılaşma yarın TSİ 15.30'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Jeep Arena'da oynanacak.
Grupta 2 galibiyetle ikincilik
Genç millilerimiz, C Grubu'nda İtalya ve Polonya karşısında aldığı 2 galibiyetle ikinci sırayı elde etmeyi başardı. Grubun diğer maçında İtalya'nın Polonya'yı mağlup etmesiyle Türkiye, D Grubu üçüncüsü İsrail ile eşleşti.
Hedef çeyrek final
Yarınki maçta galip gelen takım, çeyrek finale yükselme hakkı kazanacak. U20 Kadın Milli Basketbol Takımı'mız, bu zorlu mücadelede İsrail'i yenerek çeyrek final yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.
Maçın detayları:
- Karşılaşma: Türkiye - İsrail
- Tarih: 11 Temmuz 2024 (Yarın)
- Saat: TSİ 15.30
- Yer: Jeep Arena, Vilnius, Litvanya
Tüm Türkiye yarın genç millilerimizin yanında!
U20 Kadın Milli Basketbol Takımı'mıza yarınki zorlu mücadelede başarılar diliyor, tüm Türkiye'yi genç millilerimizi desteklemeye davet ediyoruz!