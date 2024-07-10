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U20 Kadın Milli Basketbol Takımı'mıza yarınki zorlu mücadelede başarılar diliyor, tüm Türkiye'yi genç millilerimizi desteklemeye davet ediyoruz!

Galatasaray, hazırlık kampı için Avusturya'da

Galatasaray, hazırlık kampı için Avusturya'da

Yarınki maçta galip gelen takım, çeyrek finale yükselme hakkı kazanacak. U20 Kadın Milli Basketbol Takımı'mız, bu zorlu mücadelede İsrail'i yenerek çeyrek final yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Genç millilerimiz, C Grubu'nda İtalya ve Polonya karşısında aldığı 2 galibiyetle ikinci sırayı elde etmeyi başardı. Grubun diğer maçında İtalya'nın Polonya'yı mağlup etmesiyle Türkiye, D Grubu üçüncüsü İsrail ile eşleşti.

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