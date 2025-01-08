Antalya'nın Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda trajik bir kaza meydana geldi. 10.00 sıralarında Güllük Altgeçidi'nde, 23 yaşındaki Mert Tiryakioğlu kontrolünü kaybettiği motosikletiyle bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Başını kaldırıma çarptığı belirlenen Tiryakioğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Genç sürücünün yanında bulunan cep telefonu kazanın şokunu yaşayan çevredekiler tarafından sürekli çalmasına rağmen kimse tarafından kontrol edilemedi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Cep telefonuna kimse bakamadı

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Mert Tiryakioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle alt geçitte yer yer trafik yoğunluğu yaşandı. Bu sırada gencin cansız bedeninin hemen yanında bulunan ve defalarca arama gelen cep telefonuna olay yerinde bulunan polis ekipleri dahil kimse bakamadı. Olayı duyarak kaza yerine gelen yakınları gözyaşına boğulurken bir yakının polis ekiplerine “Kask yok muydu” şeklindeki sorusu dikkat çekti. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tiryakioğlu'nun cansız bedeni cenaze aracına alınarak kaldırıldı.