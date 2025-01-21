Ege TV’de yayınlanan Cihad Taysi’nin sunduğu Siyaset Özel programında, Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, Türkiye’nin güncel siyasal ve ekonomik sorunlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Birleştirici bir parti olma misyonunu taşıdıklarını belirten Şahindur, Genç Parti olarak Atatürkçü ve Cumhuriyetçi değerleri savunmaya devam edeceklerini vurguladı. Ekonomik sıkıntıların ve üretim eksikliklerinin altını çizen Şahindur, çiftçilere yönelik ÖTV muafiyeti gibi çözüm önerileri sundu. Ayrıca, ceza sisteminin yetersizliklerine değinerek, siyasetteki yozlaşma ve adaletsizliklere karşı sert eleştirilerde bulundu. Seçim sürecine dair stratejilerini ve muhalefetin daha etkili eylemler yapması gerektiğini de ifade eden Şahindur, ülke siyasetinde dikkat çeken bir tartışma başlattı.

‘Herkes dalga geçti’

Muhalefetin daha etkili eylem yapması gerektiğine de dikkat çeken Burçin Şahindur, “Muhalefet kırmızı kart göstermez. Bununla dalga geçti herkes. Bunun yerine toplumda ses getiren eylemler yapın. Köprülere yüzde 400-500 zam geldi değil mi? Bu ülkenin vekilleri, arabalarına binip köprülerin önünde kontağı kapatıp eylem yapsalar toplumda ses getirmez mi? Bu eylem yapılsa ve zamlar geri alınsın dense bu karşılık görür. Kırmızı kart mı yoksa bu dediğimiz eylem mi? Tüm vekillerin dokunulmazlığı var. Hiçkimse de ceza almaz ve mecbur kalırlar zammı geri almak için. Hangisi daha etkili olur sizce?” sorusunu da yöneltti.

Birleştirici olacağız

Birleştirici bir parti olacaklarını söyleyen Başkan Burçin Şahindur, “Yaptığımız çalışmalar sonuç vermeye başladı. İllerde teşkilatlarımızı yeniliyoruz. Erken seçim olmama ihtimali yok. Sağlık denilen bir gerçek var. Mitingler, il gezmeleri, tartışmalar hepsi efor gerektiriyor. 2025’in sonu veya 2026’nın ilkbaharında bir seçim olacak gibi görünüyor. Biz bunu görerek 65 ilde teşkilatlarımızı yeniliyoruz. Partimiz de git gide daha da güçleniyor. Biz Atatürkçü, Cumhuriyet ve aile değerlerine bağlı bir partiyiz. Bu değerleri savunuyoruz. Biz bu ülkenin birleştirici partisi olacağız” dedi.

Politikamız tüketim

Ekonomi konusunda da değerlendirmede bulunan Başkan Şahindur, “Bu ülkede insanların derdi günü kurtarmak ve geçim derdi. Mutsuz ve gülmeyen bir halk. Tüm bu sıkıntılar daha da artarak devam edecek çünkü yanlış ekonomi politikaları uygulanıyor. Eğer bir gün iktidara gelirsek çiftçideki ÖTV’yi kaldıracağız. İnsanlar rahatlamak istiyorsa bu yapılmalı. Enflasyonun düşmesindeki en önemli adımlardan birisi budur. Tarlalar boş. Bizler üretmeliyiz. Toplu Konut İdaresi sadece konut yapmasın gıda depoları da yapsın. Üretim yapmadığımız için hep tüketim politikamız var. Kanunlarla bu politikalar desteklenmeli ve cezalar da ağır olmalı” diye konuştu.

"Cezalar yetersiz"

Yetersiz ceza sistemine de değinen Başkan Burçin Şahindur, “Bizim ceza hukuk sistemimizin değişmesi gerekiyor. Karakolun önünde adam vuruyorlar ve vuran adam dışarıda. Bu tarz çok fazla örnek var. Yolda yürürken kadına yumruk atan adam var ve adli kontrolle serbest bırakılıyor. Ülkemiz şu an bu halde” ifadelerini kullandı.

"Pazarlıklar dönüyor"

Para için parti değiştiren vekillere seslenen Burçin Şahindur, “İktidar her türlü tavizi verecek. Pazarlıklar dönüyor. Vekillik artık pazar işine dönmüş. İnsanlar paraya şerefini satıyor artık. Siz bu ülkenin halkını temsil eden insanlarsınız. İnsanların hakkına giriyorsunuz. Kişisel menfaat için hakka giriyorlar. Kul hakkına giriyorlar. Buradan o vekillere çağrım bu yanlıştan dönün” açıklamasında bulundu.

"İktidar tehdit görüyor"

Yapılan operasyonlara yönelik konuşan Burçin Şahindur, “İktidar öyle bir güce sahip ki bunu kaybetmek istemiyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bu gücü sarstı. İktidar bir korku içinde çünkü seçime gidildiğinde iktidarın tekrar o koltuğa oturma şansı yok. Genç Parti’yi tehdit olarak görüyorlardı ve o günden beri ilk defa bu iki kişiyi tehdit olarak gördüler. Bunun için de itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Dolaylı olarak operasyonlar yapıyorlar. Beşiktaş Belediyesi operasyonu da bunlardan biri. Bunlara ceza veriyorsan Yunus Emre Vakfı’nı da dolandıran kişiyi belirli bir yere getirmeyeceksin. Ekrem İmamoğlu’nun önce çevresinden başladılar. Mardin’deki Ahmet Türk’ü neden barış elçisi ilan ettiniz. Böyle bir adaletsizlik olabilir mi? İnsanlar konuşmaya korkuyor. Ekonomiden sonraki en büyük sorun bu. Bir an önce CHP kadrosuna sesleniyorum kendinize gelin. İmamoğlu o koltuktan kaldırıldıktan sonra mı eyleme geçeceksiniz?” ifadelerine yer verdi.

"Adaylıkları açıklayın"

Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına yönelik de konuşan Başkan Şahindur, “Şu an bir fragman gösteriliyor ardından bir film gelecek. Bir senaryo yazılmış bu belli. Beklenmeyen şeyleri ortaya koymalısınız. Ekrem Bey ile Mansur Bey’in adaylığı bugün açıklansın. Emin olun iktidar bunu beklemiyor. Seçim varmış gibi şehirlere inerdim ben ana muhalefet olsaydım. Ana muhalefet kendini bir fanusun içine kapatmış, kendi doğrularına göre hareket ediyor. Bir ana muhalefet partisi anayasaya aykırı konuşuyor. Bunun sebebini anlatsınlar. Bu ülkede 128 milyar dolar hala açıklığa kavuşmamış ve bir soruşturma bile açılmamış. Cumhurbaşkanı geçmişte neyi eleştirdiyse şu an aynı şeyleri yaşatıyor. Yenidoğan çetesini unuttuk. Bu insanlar para için bebek öldürmüş insanlar. Ağır cezalar verilmesi gerekiyor. Yer yerinden oynamalıydı. İktidar algı değiştirmeyi çok güzel yapıyor” dedi.

"Meslek liseleri çoğalmalı"

Eğitimdeki politikaları da değerlendiren Başkan Şahindur, “Meslek liseleri daha çok açılmalı ve bir kalkınma seferberliği başlatılmalı. Plazaları alıp üniversite yapıyorlar. Tüm eğitim sisteminin yeniden ele alınması lazım. Bu kadar imam hatip lisesine ihtiyacımız yok. Bilime, teknolojiye ve ehil kişilere ihtiyacımız var. Din eğitimi ilk önce ailede verilir. Biz siyasal İslamcıların girdiği hiçbir hakka da girmiyoruz” dedi.