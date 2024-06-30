Aydın'ın Karacasu ilçesinde, cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 'Yüz Genç Yazar' projesi büyük ilgi gördü. Proje çerçevesinde Karacasu Şehitleri Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi İpek Nas, yazdığı "Bizim Evin Halleri" isimli öykü kitabını Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu’ya takdim etti.

Genç yazarlar geleceğe ışık tutuyor

Genç yazar İpek Nas ve kitabını resimleyen kardeşi Kerem Nas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, Okul Müdürü Mustafa Kösem ve Koordinatör Öğretmen Selcan Doğaner Nas eşliğinde Kaymakam Gündoğdu’yu makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında İpek Nas, kitabındaki olayları ve esin kaynaklarını anlatarak Kaymakam Gündoğdu ile sohbet etti.

Genç yeteneklere destek

Kaymakam Mehmet Gündoğdu, genç yazar İpek Nas ve kardeşi Kerem Nas’a hediyeler vererek başarılarının devamını diledi. Genç yazarların çalışmalarını desteklediklerini belirten Gündoğdu, “Böyle projelerle öğrencilerimizin yeteneklerini sergileme fırsatı bulması bizleri gururlandırıyor. İpek ve Kerem’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenen bu projeyle, genç yeteneklerin geleceğe ışık tutacak eserler ortaya koyması ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. İpek Nas'ın "Bizim Evin Halleri" kitabı, bu amaç doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.