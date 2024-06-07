İSTANBUL (AA) - BSH'nin yetenek programı Generation BSH, üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine proje öğrencisi olma imkanı sunan program 15 bin öğrenciye ulaştı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, BSH Ev Aletleri'nin üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kısa ve uzun dönemli olarak bünyesine kazandırdığı yetenek programı Generation BSH, 13'üncü kez yapıldı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençlere networking ve BSH dünyasını yakından deneyimleme imkanı sunan etkinliğin açılışını BSH Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Alper Şengül yaptı.

BSH'nin hem Türkiye hem de 130 ülkeye ev sahipliği yapan Gelişen Pazarlar Bölgesi liderleriyle de bir araya gelen öğrenciler, panellere, networking buluşmalarına katıldı.

Bu sene 130 öğrencinin bire bir katılım gösterdiği Generation BSH etkinliğine bugüne kadarki en yüksek başvuru gerçekleşti.

Generation BSH süreci boyunca gerçekleştirilen çevrim içi departman tanıtımları ile binlerce öğrenciye ulaşıldı ve departmanların iş süreçleri ve kariyer fırsatları BSH'liler tarafından aktarılarak öğrencilerin kariyerlerinde bilinçli kararlar vermelerine destek verildi.

Generation BSH işe alım ilanına ise 15 bine yakın rekor başvuru geldi. Generation BSH programına katılmaya hak kazanan öğrenciler, BSH'nin çeşitli departmanlarında yer alarak deneyim kazanıyor, ilerlemek istedikleri alanları kendileri belirleyip bu alanlarda teorik bilgilerini pratiğe dökerek yetkinlik geliştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BSH Türkiye CEO'su Alper Şengül, BSH olarak gelecekteki meslektaşlarla şimdiden tanışmanın büyük bir mutluluk olduğunu kaydederek, "Kariyerlerini birlikte şekillendirmek, güçlü yönlerini ortaya çıkarmak, gelişimlerinde rol oynamak çok kıymetli. Generation BSH ile gençlere şirketimizde kariyer yapmanın yanı sıra BSH'nin global ağında yer alma ve uluslararası deneyim kazanma fırsatı sunuyoruz. Aramıza katılan genç arkadaşlarımızla ileride pek çok başarıya birlikte imza atacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

BSH Ev Aletleri Türkiye İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü Hüseyin Coşkun da Generation BSH ile öğrenciliğine devam eden yetkin adayları, proje öğrencisi olarak ekiplerine katarak genç istihdamına katkı sağladıklarını aktardı.

Coşkun, oluşabilecek tüm proje öğrencisi pozisyonlarında, bu yetenek havuzuna öncelik verildiğini ve işe alım programlarıyla tanışma fırsatı bulunan adayları öncelikli değerlendirdiklerini ifade etti.



