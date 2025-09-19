“Süvarilerin İzinde, Tarihin Peşinde” başlığıyla düzenlenen buluşmada, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen öğrenciler iki gün boyunca hem tarihî bir yolculuğa çıktı hem de yaratıcılıklarını ortaya koydu.

Etkinliğe mimarlık, şehir ve peyzaj planlama, sosyoloji, tasarım ve tarih gibi birçok disiplinden 25 yaş altı gençler katıldı. Katılımcılar, süvarilerin kurtuluş mücadelesinde izlediği yaklaşık 4 kilometrelik güzergâhı yürüyerek tarihî olayları yerinde deneyimledi. Yol boyunca belirlenen hikâye noktaları, öğrencilerin gözlemleri ve tasarım fikirleriyle yeniden kurgulandı.

Programın finalinde gençler, hazırladıkları rota tasarımlarını, görsel haritalarını ve hikâye panolarını Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’ye sundu. Sunumların ardından öğrencilerle tek tek fikir alışverişi yapan Başkan Denizli, çalışmaların geliştirilmesine yönelik önerilerde bulundu. Katılımcılara sertifika takdimiyle etkinlik sona erdi.

Kapanış konuşmasında gençlerin katkısına dikkat çeken Başkan Denizli şunları söyledi:

“Gençlerin yaratıcılığıyla Çeşme’nin kurtuluş hikâyesini geleceğe taşıyan bu çalışmalar bizim için çok değerli. Dün süvarilerimizin izinde kazanılan bağımsızlık, bugün gençlerin üretkenliği ve hayal gücüyle yeni bir anlam kazanıyor. Bu çalışmaları kalıcı hâle getirerek Çeşme’nin kültürel mirasını daha görünür kılacağız.”

Çeşme Belediyesi, etkinlik kapsamında ortaya çıkan rota hikâyeleri ve önerileri önümüzdeki dönemde hem kent belleğine hem de turizm projelerine dahil etmeyi planlıyor.