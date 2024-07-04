Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2025-2029 Gençlik Stratejik plan toplantısı düzenledi. Genç elçilerin fikir ve görüşlerinin alındığı toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin karar alma sürecine gençlerin katılımı sağlanacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Sosyal İklim Derneği tarafından yürütülen Gençliğin Yüzleri projesi kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği paydaşlığıyla genç elçilerin 2025-2029 Gençlik Stratejik Planı için fikir ve talepleri alındı.

Haller Gençlik Merkezi’nde düzenlenen toplantıya belediye bürokratları, Sosyal İklim Derneği, NDI Türkiye temsilcileri ve Eskişehir’de yaşayan 18-30 yaş arasındaki gençler katıldı.

Belediye temsilcilerine gençlerin farklı konulardaki ihtiyaçları ve talepleri konusundaki anlayışını aktarmak ve genç elçileri belediyenin karar alma sürecine dahil etmenin amaçlandığı toplantıda gençler görüşlerini bildirdiler.

Gençlik strateji toplantısında daha önce Eskişehir’de düzenlenmiş gençlik çalıştaylarından ortaya çıkan “Yerel Politika Önerileri” üzerinden fikirler geliştirildi.