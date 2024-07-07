Mehmet Ali SÜTLÜ/Özel Haber

Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Çalıştayı'nda, Sosyal İklim Derneği ve Ulusal Demokratik Enstitü (NDI) çatısı altında çalışan gençler, üç önemli başlıkta atölye çalışmaları yaptı: “Gençlere Yönelik Sosyal Alan Eksikliği”, “İklim Kriziyle Mücadele ve Çevrenin Korunması”, “Gençlerin Siyasete Katılımının Önündeki Engeller”.

Gençlerin talepleri stratejik plana girdi

Çalıştayda gençler, Bornova Belediyesi’ne ait kütüphane ve gençlik merkezi gibi birimlerin 7 gün 24 saat açık olmasını talep etti. Bu talepler, Başkan Ömer Eşki’nin talimatıyla hemen stratejik plan taslağına eklendi. Başkan Eşki, gençlerin düşüncelerini önemsediğini ve stratejik planı onların katkılarıyla hazırladıklarını belirtti.

İklim krizi çalışmaları

Atölye çalışmalarında gençlerin sosyalleşme alanlarının arttırılması ve dijital ile fiziksel sosyal alanlara erişimlerinin kolaylaştırılması konusundaki istekler öne çıktı. Ayrıca, iklime uyumlu ve dirençli bir kent oluşturmak için yerel yönetimin gençlerle birlikte çalışması gerektiği vurgulandı. Yerel yönetimlerde gençlerin sorunlarına çözüm getirecek birimlerin oluşturulması da istekler arasında yer aldı.

Belediye Başkanı Eşki’den destek

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gençlerin isteklerini en kısa sürede uygulamaya geçireceklerini belirtti. "Bornova Belediyesi’nde gençlerin düşüncelerini önemsiyoruz. Belediyemizin yol haritasını belirleyecek stratejik planımızı da bu düşünceyle onların katkılarını alarak hazırlıyoruz. Bu çalıştaydan çıkacak bütün öneri ve fikirleri büyük bir hassasiyetle inceleyeceğiz" dedi.

Gençler için 7/24 hizmet

Gençlerin talepleri doğrultusunda kütüphane ve gençlik merkezlerinin 7 gün 24 saat hizmet vermesi, Bornova Belediyesi'nin gençlerle olan işbirliğini ve onların hayatlarına olan katkısını artırmayı hedefliyor. Bu adım, gençlerin sosyal ve akademik ihtiyaçlarını karşılama noktasında önemli bir rol oynayacak.