İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 18-30 yaş arası gençlere İzmir’in tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla başlattığı "Gençler İzmir’i Geziyor" projesi, 2025 yılına da dolu dolu başladı. Yılın ilk turu, Ödemiş ilçesine düzenlendi ve gençler Gölcük, Birgi ile Çakırağa Konağı gibi tarihi yerleri ziyaret etme fırsatı buldu.

Yeni turlar yolda

26 Ocak, 2 Şubat, 9 Şubat ve 23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek yeni turlar, Ödemiş’in yanı sıra Selçuk, Efes ve Şirince gibi İzmir’in önemli kültürel duraklarını da kapsayacak. Gençler, bu turlara katılmak için gencizmir.com üzerinden ayrıntılı bilgi alabilir ve başvurularını gerçekleştirebilirler.

Geçtiğimiz yıl boyunca düzenlenen 16 farklı turda yaklaşık bin genç, İzmir’in tarih ve kültürünü yakından tanıma şansı buldu. Bu yıl da yoğun ilgi gören turlar, İzmirli gençler arasında büyük heyecan yaratıyor.