İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Avrupa Öğrencileri Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen "Uluslararası Yaz Üniversitesi," 26 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek. Program, Avrupa’nın farklı ülkelerinden ve İzmir’den toplam 41 öğrenciye, kültürlerarası etkileşim ve eğitim fırsatları sunacak.

Uluslararası Yaz Üniversitesi başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kişisel ve kültürel gelişimini destekleme amacıyla kapsamlı projeler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, İzmir Avrupa Öğrencileri Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Uluslararası Yaz Üniversitesi” programı, 26 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek. Programa Avrupa'nın dört bir yanından 21 öğrenci ile İzmir'den 20 öğrenci olmak üzere toplam 41 genç katılacak. Etkinlik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde yapılacak.

Kültürlerarası eğitim ve etkileşim

Uluslararası Yaz Üniversitesi, katılımcılara kültürlerarası iletişimi artırmak ve farklı bakış açılarını paylaşmak amacıyla geniş bir eğitim yelpazesi sunacak. Program kapsamında, gençlere Genç İzmir gönüllüleri tarafından çeşitli konularda eğitimler verilecek. Bu konular arasında küresel ısınma, gençlik hakları, Türk kültürü, iklim krizi, biyoçeşitlilik, deniz ekolojisi ve mavi bayraklar yer alıyor. Eğitimler, gençlerin çevresel ve sosyal konularda bilinçlenmelerini sağlayacak ve kültürel etkileşimi teşvik edecek.

Programın amacı ve katkıları

Bu etkinlik, gençlerin farklı kültürleri tanıma ve dünya genelindeki sorunlara çözüm arayışlarını destekleme amacı güdüyor. Aynı zamanda, katılımcıların sosyal ve çevresel sorumluluk konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği bu tür projeler, şehrin uluslararası kültürel diyalog ve eğitim merkezi olma yolunda önemli adımlar atmasını sağlıyor.

Katılım ve bilgi

Etkinlik Tarihleri: 26 Temmuz – 3 Ağustos 2024

26 Temmuz – 3 Ağustos 2024 Yer: Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi, İzmir

Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi, İzmir Program Konuları: Küresel Isınma, Gençlik Hakları, Türk Kültürü, İklim Krizi, Biyoçeşitlilik, Deniz Ekolojisi, Mavi Bayrak

Küresel Isınma, Gençlik Hakları, Türk Kültürü, İklim Krizi, Biyoçeşitlilik, Deniz Ekolojisi, Mavi Bayrak Daha Fazla Bilgi: İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi