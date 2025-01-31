Trendyol 1. Lig’de kritik mücadelelerden biri daha futbolseverleri bekliyor. Gençlerbirliği, Iğdır FK’yı sahasında ağırlayacak. Taraftarlar, maçın yayın bilgilerini ve takımların muhtemel kadrolarını merak ediyor.

Gençlerbirliği - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Gençlerbirliği ile Iğdır FK arasındaki mücadele, 1 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İki ekip de sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken, futbolseverler nefes kesen bir mücadele izlemeye hazırlanıyor. Maç öncesinde takımların son durumları ve muhtemel 11’ler yeni haberlerle açıklanacak.