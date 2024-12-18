Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda, Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Ankara’da, Eryaman Stadyumu’nda oynanacak bu önemli mücadele, 19 Aralık Perşembe günü saat 17.00’de başlayacak ve ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İki takımın hedefi üst tur

Ev sahibi Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdürmek için sahaya çıkarken, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa ise kupada ilerlemek adına önemli bir sınav verecek.

Maçın detayları:

Tarih: 19 Aralık Perşembe

Saat: 17.00

Stat: Eryaman Stadyumu

Yayın: ASpor

Bu tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada, kazanan ekip adını bir üst tura yazdıracak. Normal sürenin berabere bitmesi halinde, uzatma dakikalarına, yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek.