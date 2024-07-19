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Akşam antrenmanına ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra çeşitli pas organizasyonlarında bulundu. İdmanın ikinci bölümünde gruplara ayrılan oyuncular, dönüşümlü MAS (maksimum aerobik hız) koşusu yaptı.

Kulübün açıklamasına göre başkent temsilcisi, teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde çift antrenman gerçekleştirdi.

ANKARA (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği , 2024-2025 sezonu öncesi çalışmalarına tesislerinde devam ediyor.

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