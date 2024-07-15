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Antrenman sonrası yeni transfer Samed Onur'un doğum günü kutlandı. 22 yaşına giren Samed, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra teknik ekip, takım arkadaşları ve personelin kutlamalarını kabul etti.

Teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan haftanın ilk antrenmanı, ısınma koşusuyla başladı.

Kulübün açıklamasına göre, yeni transferler kaleci Erhan Erentürk ile Samed Onur , başkent ekibiyle ilk antrenman larına çıktı.

ANKARA (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği , iki günlük iznin ardından 2024-2025 sezonu hazırlıklarına tesislerinde devam etti.

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