Gençlerbirliği, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Eyüpspor’u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. 36. dakikada Tongya’nın attığı gol, maça damgasını vurdu ve Gençlerbirliği’ne 3 puanı getirdi.

Gençlerbirliği karşılaşmayı 1-0 kazandı

Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Eyüpspor’u ağırladı. Maçın ilk yarısında, Eyüpspor’un etkili ataklarına karşı savunmasını başarılı şekilde yapan Gençlerbirliği, 36. dakikada Tongya’nın kaydettiği golle öne geçti. Bu gol, maçın tek golü oldu.

Eyüpspor, maçta birkaç etkili atak yapmasına rağmen, özellikle Kerem Demirbay’ın 77. dakikadaki şutunda şanssız şekilde gol bulamayarak maçtan eli boş ayrıldı.

Eyüpspor, 12. dakikada Kerem’in ceza sahası içinde yaptığı şutta kaleci Erhan’ın başarılı müdahalesiyle pozisyondan yararlanamadı. Ayrıca 13. dakikada Niang’ın şutunda Felipe’den dönen topu Varesanovic dışarıya gönderdi.

dakikada ise Umut Bozok'un ceza sahasına girip çektiği şut, kaleci Erhan'da kaldı.

Tongya'nın golü maçın kaderini belirledi

Gençlerbirliği, 36. dakikada Göktan Gürpüz’ün pasıyla buluşan Tongya'nın gelişine yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti. Şut üst direğe çarpıp ağlara gitti ve bu gol, maçın sonucunu belirledi.

Eyüpspor’un çabaları yetersiz kaldı

Eyüpspor, maçın ilerleyen dakikalarında baskılı oyun sergilemesine rağmen gol atmayı başaramadı. 56. dakikada Tongya’nın şutunda top üstten auta çıktı. 77. dakikada Kerem Demirbay’ın yaklaşık 30 metreden attığı şut kaleciyi geçse de dışarı çıktı. 86. dakikada Dele Bashiru’nun şutunda ise top kaleci Felipe’de kaldı.

Son dakikalarda Eyüpspor bastırdı

Maçın uzatma dakikalarında Eyüpspor baskılı bir oyun ortaya koysa da, golü bulamayarak sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Gençlerbirliği, bu galibiyetle Süper Lig'deki ilk 3 puanını kazandı.