Arda isterse Messi’yi geçsin.

Mert Günok, isterse dünyanın gıpta ile baktığı bir kaleci olsun.

Boşuna uğraşmayın, Türkiye’de spor gelişmez.

Ancak günlük başarılarla tatmin oluruz.

O da yöneticilere rağmen, genç sporcularımız gayretiyle olur.

Liyakat liyakat deyip duruyoruz ya.

Alın size liyakat.

Daha bir ay öncesine kadar Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapan Murat Gevrek, Türkiye-Hollanda milli maçından sonra bir paylaşım yapmış:

“Montella, 90 dakika boyunca yürüyen, mücadele etmeyen Barış Alper’i oyunda tutma nedenin nedir? Bütün çocuklarımız ölümüne mücadele ederken. Barış Alper Yılmaz …. belanı……”

Şimdi nereden başlasam diye düşünüyorum.

Öncelikle, ilk duygumu yazayım:

İnsanlıktan nasibini almamış biri bu şahıs.

Genç bir insana bela okuyor..

İkincisi güler misin ağlar mısın tadında.

Hollanda maçında sahanın en iyilerinden biriydi Barış Alper.,

Demek ki bu adam futboldan hiç anlamıyor.

Barış Alper, karşısında oynayan dünyanın en iyi stoperlerinden, bir futbolcunun alabileceği en büyük ödül olan “Ballon D’or’da 2019 yılında ikinci olan, Hollanda Milli Takımı’nın kaptanı van Dijk’i perişan etti.

Maçtan sonra van Dijk, “O sarı çocuk o kadar süratliydi ki çok zorlandım..” derken.,

Bizim, Gençlik ve Spor Müdürü yaptığımız adam, sahada gezdiğini söyleyip bela okuyor aynı kişi için…

Adam, insanlıkta nasibini almamış üstüne üstlük futboldan da hiç anlamıyor.

Ama adam Gençlik Spor İl Müdürü..

Pardon bir ay öncesine kadar öyleymiş.

Kim getirdi bunu.

Biz gazeteciler için söylenen sözü herkes kendine söylemeli.

Önce insan olacaksın.

Sonra da bilmediğin işlere talip olmayacaksın.

Seni bilmediğin anlamadığın bir yere getirmek isteyen olursa da onlara “Ben bu işten anlamam” diyecek kadar onurun ve cesaretin olmalı.

Hollanda, Türkiye’yi yendi ve elendik.

Bu maçın sonucundan önce, bu yöneticilerle buraya kadar nasıl geldik o araştırılmalı.

Teşekkürler Milli Takım.

Hepimizi gururlandırdınız. Bu yöneticilere rağmen bizlere bu heyecanı ve mutluluğu yaşattınız ya..

Aşk olsun size.

GÜNÜN SÖZÜ

Murat Gevrek, sahada bir yuvarlak şey var ya onun adı Top!