İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nın desteklediği Empowerment of Disadvantaged Young Adults Through Data Analytics (E-DATA) projesi, düzenlenen bir açılış programıyla başlatıldı. Proje kapsamında gençlere verilecek eğitimlerle, geleceğin önemli mesleklerinden biri olan "Veri Analisti" unvanına sahip olmaları hedefleniyor.

İKÇÜ'nün koordinatörlüğünde yürütülecek olan proje, İzmir Teknoloji ve Bilişim Derneği, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye İş Kurumu, İzmir Kalkınma Ajansı, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Uluslararası Akademisyenler Birliği'nin de ortaklığında gerçekleştirilecek. Proje kapsamında desteklenen 80 kursiyerin katıldığı açılış programı, İKÇÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Açılış programına; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcı Vekili Mustafa Balık, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San, İKÇÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Akbulut ve Prof. Dr. Yasin Bulduklu, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş, İzmir Teknoloji ve Bilişim Derneği Başkanı Şevket Akçay, İŞKUR İl Müdürlüğü Çiğli Hizmet Merkezi Şube Müdürü Funda Özsan gibi birçok önemli isim katıldı.

İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Akbulut, açılışta yaptığı konuşmada, üniversitenin topluma katkı misyonunun bir kez daha hayata geçtiğini vurgulayarak, projenin önemine dikkat çekti. Akbulut, İKÇÜ'nün sanayi ile yakın iş birliği içinde çalışmaya devam ettiğini ve toplumsal anlamda önemli projeler ürettiğini belirtti. Projenin gençlere sunulan fırsatlarla kariyerlerinde önemli bir adım olacağını ve istihdam edilebilirliklerini artıracağını ifade etti.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ferhan Elmalı ise projenin detaylarına değinerek, İzmir'de ikamet eden, ilgili lisans bölümlerinden mezun olan 23-29 yaş arası gençlerin eğitimlere katılabileceğini belirtti. Eğitimlerin teorik, uzaktan ve yüz yüze uygulamalı şekilde gerçekleşeceğini vurgulayan Elmalı, katılımcıların geleceğin mesleği olan veri analisti olmaya adım atmalarını sağlayacaklarını aktardı.

Açılış programı, projenin önemine vurgu yapan konuşmaların ardından bilgilendirme oturumuyla devam etti. İş birliği içinde çalışmanın ve projenin Türkiye'nin teknolojik gelişmelere ayak uydurmasına katkı sağlayacağını belirten konuşmacılar, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.