Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde bu yıl uygulanan yüzde 15 indirimden yaklaşık 3,8 milyon gencin yararlandığını duyurdu.

Gençler için indirimli tren seyahati

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen demir yolu politikalarının gençlerin tren seyahatlerine olan ilgisini artırdığını vurguladı. 2024 yılının başından itibaren, 13-26 yaş arasındaki gençlerin tren seyahatlerinde yüzde 15 indirimden faydalandığını belirten Uraloğlu, bu indirimli seyahatlerin gençler için ekonomik, konforlu ve güvenli bir ulaşım alternatifi sunduğunu ifade etti.

İndirimli seyahat verileri

Uraloğlu, indirimli seyahat imkanından yararlanan gençlerin seyahat verilerini paylaştı: "Bu yıl ana hat trenlerimizle 629 bin 848, bölgesel trenlerimizle 773 bin 321 ve YHT'lerimizle 2 milyon 382 bin 453 genç vatandaşımız indirimli seyahat etti. Toplamda 3 milyon 785 bin 622 genç, bu indirimden faydalanarak yeni yerler keşfetti ve sevdiklerine kavuştu."

Eğitim ve iş hayatındaki gençlere destek

Uraloğlu, indirim uygulamasının eğitim ve iş hayatının başındaki gençlere ekonomik destek sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti. "Bu indirimle gençlerin bütçelerini zorlamadan seyahat etmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda çevreye duyarlı bir ulaşım seçeneği olan demir yolu ile gençleri bu tür alternatiflere yönlendirerek doğayı koruma bilincini artırmayı ve ülkemizin ulaşım politikalarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Her gencin Türkiye'nin dört bir yanını keşfetmesini arzuluyoruz. Gelecek dönemde de bu tür indirimlerle daha fazla gencin demir yolu ulaşımını tercih etmesini teşvik edeceğiz" dedi.