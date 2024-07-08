Bülent Kaya, oğulları Azizhan ve Kayahan Kaya ile birlikte Gebze'deki yarış pistinde drift yaptı. Bu etkinlikte, motosporlarının Türkiye'de daha fazla ilgi görmesi ve gençlerin yeteneklerini caddelerde değil, pistlerde sergilemesi gerektiği mesajı verildi.

Gençlere destek ve drift tutkusu

Bülent Kaya, soğuk ve yağışlı bir günde genç sporculara destek olmak amacıyla piste geri döndü. Oğulları Azizhan ve Kayahan Kaya ile birlikte drift yapan Bülent Kaya, gençlerin bu spor dalına olan ilgisinin artması gerektiğini belirtti. Kaya, “Gençler bu spor branşını yapabilmek için kendinden çok ödün veriyorlar. Hem emek hem maddi olarak, aslında dünyada çok fazla kitlesi olmasına rağmen bizim ülkemizde gerek tesis eksikliği, gerek maddi eksiklikten dolayı gençler bu spor dalına yeterli ilgiyi gösteremedi. Bu nedenle yetkililerin ve sponsorların dikkatini çekmek için oğullarımla drift yaptım” dedi.

Azizhan Kaya’nın drift tutkusu

Bülent Kaya’nın büyük oğlu Azizhan Kaya, motosporlarının Türkiye’de daha fazla ilgi ve dikkat çekmesi için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Yeni motosporları branşı olarak kurulan Moto Sport Drift’in, profesyonel anlamda pistlerde yapılması gerektiğini vurgulayan Azizhan Kaya, “Gençleri sokak aralarından uzak tutarak bu tarz yerlerde profesyonelce yapılmasını göstermek istedik. Arkadaşım İlkerhan Aydoğmuş’un yapmış olduğu arabayla ilk defa bu drift branşını deniyorum. İlk defa denememize rağmen çok eğlenceli ve keyifliydi” diye aktardı.

Motosporları ve Drift'in geleceği

Azizhan Kaya, drift sporunun perde arkasının oldukça maliyetli ve emek gerektirdiğini belirterek, devletin ve sponsorların bu spora kesinlikle destek vermesi gerektiğini vurguladı. Drift sporunun Türkiye’de gelişmesi için tesislerin ve maddi desteğin artması gerektiğini ifade eden Kaya, “Bu spor çünkü çok maliyetli ve fazla emek istiyor. Devlet büyüklerimizin kesinlikle destek vermesi gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.