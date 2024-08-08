Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yusuf Dikeç, dünya çapında büyük bir ilgi gördü. Ekipmansız yarışarak dikkat çeken Dikeç’in rahat tavırları ve performansı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dünyaca ünlü isimler, Tom Hardy ve Elon Musk gibi, Dikeç’in başarısını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Gençlerin yeni idolü Yusuf Dikeç

Dikeç’in başarısının ardından havalı tabanca sporuna olan ilgi Türkiye'de ve özellikle Elazığ'da büyük bir artış gösterdi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, havalı silahlar sporuna olan ilginin, Dikeç’in başarısı ile Türkiye genelinde ve Elazığ'da arttığını belirtti. Eren, Elazığ’daki spor kompleksinin ve poligonun önemine değinerek, burada birçok yetenekli sporcunun yetişeceğini vurguladı.

Spor salonu ve poligonlar dolu

Elazığ'daki spor salonları ve poligonlar, Yusuf Dikeç’in etkisiyle genç sporcular tarafından büyük ilgi görüyor. 30 yıldır havalı ve ateşli silahlar branşında antrenörlük yapan Ahmet Nudayi Oğraş, Elazığ’daki sporcu sayısının olimpiyat sonrası yüzde 100'ün üzerinde bir artış yaşadığını ifade etti. Oğraş, bu branşın Elazığ'da yeniden popüler hale geldiğini belirtti.

Geleceğin şampiyonları

Genç sporcular, Yusuf Dikeç’i örnek alarak havalı tabanca sporuna yöneliyor. 12 yaşındaki Yahya Musab Tokatlı, ileride Dikeç gibi başarılı bir sporcu olmayı hayal ettiğini belirtti. 16 yaşındaki Berrin Bozan ise, Dikeç’in olimpiyat başarısının kendilerini motive ettiğini ve gelecekte iyi yerlere gelmek istediklerini söyledi.

Yusuf Dikeç’in Paris 2024’teki başarısı, sadece kendi kariyerini değil, aynı zamanda Türkiye'deki havalı tabanca sporunun da gelişimini etkiledi. Gençlerin ve sporcuların bu branşa olan ilgisi, spor salonlarının ve poligonların dolup taşmasına neden oldu.