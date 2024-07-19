Yüz yogası, yüz kaslarını ve lenfatik sistemi çalıştırarak yüzü sıkılaştırmak, gençleştirmek ve daha sağlıklı bir görünüm kazandırmak için yapılan özel egzersizlerden oluşur. Bu egzersizler, yüz kaslarının güçlenmesine ve derinin daha gergin ve canlı görünmesine yardımcı olurken, sarkma ve kırışıklıkları önlemeye de destek olabilir. Yüz yogası ayrıca yüz kaslarının farkındalığını artırır, stresi azaltır ve yüz ifadelerini kontrol etmeyi sağlar. Göz çevresindeki şişlikleri azaltabilir, çene hattını belirginleştirebilir ve boyun bölgesindeki gerginliği hafifletebilir. Özellikle gıdı bölgesini çalıştıran egzersizler, bu bölgedeki yağların azalmasına ve daha sıkı bir görünüm elde edilmesine katkı sağlayabilir.

Ancak, yüz yogası egzersizleri tek başına gıdı bölgesindeki yağları eritmek için yeterli olmayabilir. Sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersizle desteklenmesi önemlidir. Egzersizlerin düzenli olarak yapılması, yüz kaslarını güçlendirir, cildi sıkılaştırır ve genç bir görünüm elde etmeye yardımcı olabilir.

Yüz yogası nasıl yapılır?

Yüz yogası, yüz kaslarının doğal esnekliğini artırmak ve yüzdeki kan dolaşımını iyileştirmek için yapılabilir. Bunun için yüz yogası hareketleri uygulanır. Göz çevresi, dudak çevresi, boyun, gıdı, çene, yanak ve alın bölgeleri, ideal bölgelerdir. İşte bu egzersizler için adım adım yapmanız gerekenler:

Yüz yogası yapmadan önce yüzünüzü temizleyin ve ellerinizi yıkayın.

Rahat edebileceğiniz bir pozisyonda oturup derin nefes alın.

Gözlerinizi kapatın ve yüz kaslarınızı fark edin. Kaslarınızı nasıl hissettirdiğine odaklanın.

Yüzünüzün üst kısmındaki kasları güçlendirmek için kaşlarınızı yukarı doğru kaldırın. Bu pozisyonda bir süre beklemeli ve sonra kaşlarınızı aşağı doğru indirmelisiniz. Bu hareketi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

Göz çevresinde bulunan kasların sağlığı için gözler sıkıca kapatılmalı. Ardından kapalı durumdayken göz kapaklarınızı sıkmalısınız. Bu egzersizi birkaç tekrar yapmalısınız.

Yüzünüzün alt kısmındaki kasları çalıştırmak için ağzınızı sıkıca kapayın ve ardından ağzınızı açarak dişlerinizi gösterin. Bu hareketi birkaç kez tekrarlayın.

Yanaklarınızın sıkılaşmasını sağlamak için yanaklarınızı şişirin ve ardından havayı dudaklarınızdan üfleyerek boşaltın. Bu hareketi birkaç kez tekrarlayın.

Çenenizin alt kısmındaki kasları çalıştırmak için başınızı hafifçe geriye doğru yaslayın ve ardından çenenizi yukarı doğru kaldırın. Bu hareketi birkaç kez tekrarlayın.

Egzersizleri tamamladıktan sonra yüzünüzü tekrar dinlendirin ve derin nefesler alarak gevşeyin.

Yüz yogası egzersizlerini günde birkaç kez tekrarlayarak yüz kaslarınızı güçlendirebilir ve daha dinç görünüme kavuşabilirsiniz. Yüz yogası öncesi ve sonrası duruma bakarak farkı görebilirisiniz.

Yüz yogası hareketleri

Göz Çevresi ve Kas Ayakları

Göz çevresi için yüz yogası hareketleri arasında "göz çevresi masajı" ve "kaz ayağı egzersizleri" bulunur. Göz çevresi masajı, göz altındaki torbaları azaltmak ve göz çevresindeki kan dolaşımını arttırmak için yapılır. Kaz ayağı egzersizleri ise göz çevresindeki ince çizgileri azaltmaya yardımcı olur.

Dudak Çevresi

Dudak çevresi için yüz yogası hareketleri arasında "dudak egzersizleri" ve "dudak masajı" yer alır. Dudak egzersizleri, dudakları sıkılaştırmak ve dudak çevresindeki çizgileri azaltmak için yapılır. Dudak masajı ise dudakların dolgunlaşmasını sağlar ve dudak çevresindeki kan dolaşımını arttırır.

Boyun, Gıdı ve Çene

Boyun, gıdı ve çene için yüz yogası hareketleri arasında "boyun egzersizleri", "çene sıkılaştırma hareketleri" ve "gıdı egzersizleri" bulunur. Bu hareketler, boyun çevresi ile birlikte gıdı ve çenede sıkılaşmaya ve belirli bir toparlanmaya yarar.

Yanak Sıkılaştırma

Yanak sıkılaştırma hareketleri, yanakların dolgunlaşmasını sağlar ve yanak bölgesindeki sarkmaları azaltmaya yardımcı olur. Bu hareketler, yanak kaslarını çalıştırarak yanakların sıkılaşmasına yardımcı olur.

Alın

Alın için yüz yogası hareketleri arasında "alın egzersizleri" ve "alın masajı" bulunur. Alın egzersizleri, alındaki çizgileri azaltmak için yapılır.