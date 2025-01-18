Tarım ve Orman Bakanlığı, son dönemde "gençlik iksiri" olarak pazarlanan ve sosyal medyada popülerleşen kolajen haplarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan denetimlerde, üzerinde 5 bin miligram kolajen olduğu iddia edilen hapların içeriğinde hiç kolajen bulunmadığı ortaya çıktı. Bakanlık, bu hapları satan iki firmayı ifşa ederek vatandaşları bu tür takviye edici haplara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim’den bu yana yürüttüğü taklit ve tağşiş ürün denetimlerinde önemli bir bulguya ulaştı. Bakanlık yetkilileri, yapılan incelemeler sonucunda üzerinde 5 bin miligram kolajen içerdiği yazılı olan takviye edici gıda ürünlerinde herhangi bir kolajen tespit edilemediğini açıkladı.

"Gençlik iksiri" olarak satılan kolajen haplarının gerçek durumu

Kolajen, son yıllarda sosyal medyada "gençlik iksiri" olarak lanse edilerek büyük bir popülerlik kazanmıştı. Birçok kişi, bu ürünlerin cilt sağlığını iyileştireceği ve yaşlanma belirtilerini geciktireceği iddialarıyla satın alıyordu. Ancak uzmanlar, kolajenin doğrudan gençleştirici bir etkisi olmadığını ve yanlış kullanılan bu tür takviyelerin sağlığı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Kolajen nedir?

Kolajen, vücudumuzda bulunan doğal bir proteindir ve cilt, kaslar, kemikler ve bağ dokusu için kritik öneme sahiptir. Ancak kolajenin dışarıdan takviye olarak alınması, vücutta her zaman etkili bir şekilde kullanılmaz. Uzmanlar, kolajenin doğal yollarla vücutta üretilebileceğini belirtiyor. Beslenme yoluyla, özellikle et, balık, tavuk, yumurta ve bazı bitkisel kaynaklardan kolajen üretimi desteklenebilir.