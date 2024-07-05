Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları, Engelsiz Spor Okulları ve Gençlik Merkezi Yaz Okulları açılış töreni, Kurtdereli Spor Salonu'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Törende spor gösterileri, selamlama konuşmaları ve malzeme dağıtımı yapıldı. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, törene katılan vatandaşlara çeşitli spor branşlarını tanıtarak katılımcılara bilgilendirme yaptı.

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi davet ediyoruz"

Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, konuşmasında, "Bugün ilimizde açılışını yaptığımız yaz dönemi GSB Spor Okullarının başlangıcının mutlu ve verimli geçmesini diliyorum. Gençlerimiz ve çocuklarımızla bir araya gelmek her zaman heyecan ve gurur verici bir deneyim. Spor, kültür ve eğitim faaliyetlerinin içinde gençlerimizi ve çocuklarımızı görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Şehrimiz, spor kültürünün yaygınlaştığı bir toplum olma yolunda hızla ilerliyor. Son yıllarda ülkemizde yapılan tesisleşme yatırımlarıyla önemli adımlar atıldı ve spor altyapısına yönelik büyük destekler sağlandı. Bugün, GSB Spor Okulları'nın açılışıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz tatillerini aktif ve sağlıklı geçirmelerini destekliyoruz. Spor, sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve sosyal gelişimi de teşvik eden bir aktivitedir. GSB Spor Okulları'nda, uzman antrenörler eşliğinde her çocuğumuzun ve gencimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi ücretsiz GSB Spor Okullarımıza katılmaya davet ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Yaza hareketli giriyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla başlattığımız spor okullarımızda, "Hareketlilik Yılı" coşkusuyla 5-18 yaş arası çocuklarımıza ve gençlerimize, tesislerimizde, portatif yüzme havuzlarımızda faaliyet gösteren spor okullarımız, geçen yıl 32 farklı spor dalında 17 bin 280 genç sporcuyla buluştu. Bu yıl ise 33 spor dalında, 20 ilçede yaklaşık 150 antrenör ve eğitmenimizle birlikte 20 bin gençle buluşmayı hedefliyoruz. Ayrıca Gençlik Merkezlerimizde, "11-14 yaş" ve "15-18 yaş" olmak üzere iki farklı yaş grubuna yönelik olarak kültür-sanat, spor ve gönüllülük temaları çerçevesinde çeşitli faaliyetler düzenleniyor. İl Müdürlüğümüz bünyesindeki 10 Gençlik Merkezimizde ise akıl ve zeka oyunları, sportif faaliyetler, değerler eğitimi, bilgi yarışması, el sanatları, sokak oyunları, güzel konuşma sanatı, sahne sanatları, gönüllülük faaliyetleri, halk oyunları, temel dini bilgiler, ailelerle gönüllük çalışmaları, gezi gibi zengin etkinliklerle dolu bir yaz geçireceksiniz" dedi.

Törene, Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Kurum İl Müdürleri, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, hizmet, şube ve ilçe müdürleri, kulüp başkanları, ASKF Başkanı, spor dalı temsilcileri, antrenörler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Sporun ve gençlerin gelişimi için yapılan bu tür etkinliklerin, şehirde spor kültürünün yaygınlaşmasına ve gençlerin aktif bir şekilde topluma katılımına önemli katkılar sağladığı vurgulandı.

Adem Özalp kimdir?

Adem Özalp 1978 yılında Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde doğdu. Özalp, ilk ve orta öğrenimini Pazarlar, lise öğrenimini Simav'da tamamladı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında 2019'da tamamladı.

Meslek hayatına 2001 yılında Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Spor Uzmanı olarak başladı. Ardından 2003 yılında Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne görevlendirildi. Burada sırasıyla 2004 yılında Balıkesir Gençlik Kampı Müdürlüğü, 2003-2008 yılları arası Gençlik Merkezi Liderliği, 2005 yılında Sporcu Kamp Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2008-2017 yılları arasında Spor Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

UEFA A Lisansa sahip olan Özalp, antrenörlük kariyerinde birçok profesyonel sporcu yetiştirdi. Ulusal ve uluslararası organizasyonlar, projeler ve etkinliklerde koordinatörlük yaptı. Federasyonlarda ve sivil toplum örgütlerinde aktif görev alan Özalp, özellikle gençlik faaliyetleri ve projelerinin içinde yer aldı.

2015-2022 yılları arasında Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yapan Özalp, 23.12.2022 tarihinde Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine başlamış olup evli ve 2 çocuk babasıdır.