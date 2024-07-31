Uzun süredir kan kanseri tedavisi gören Erkal’ın ölümü, sanat dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Genco Erkal’ın cenaze programı açıklandı ve sanatseverler, onu son yolculuğuna uğurlamak için bir araya gelecek.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Anma Töreni

Genco Erkal için düzenlenecek anma töreni, 2 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Tiyatroseverler ve dostları, usta oyuncuyu bu özel sahnede anarak, onun sanatına ve mirasına saygılarını sunacak.

Anma töreninin ardından, Genco Erkal’ın cenazesi Teşvikiye Camii’ne getirilecek. Burada ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı ile Erkal, son yolculuğuna uğurlanacak.

Usta oyuncu Genco Erkal, Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. Sanatçının son resting yeri olan bu mezarlık, sanat dünyasının ve hayranlarının ziyaretine açık olacak.

Dostlar Tiyatrosu'ndan Açıklama

Genco Erkal’ın Instagram hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dostlar Tiyatrosu'nun kurucusu, Türk tiyatrosunun onuru sevgili Genco Erkal'ı 2 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek anma töreni ile uğurluyoruz. Cenazesi Teşvikiye Camii'ndeki kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir."