Güçlü Türkiye Partisi Genel Başkanvekili ve Dış İlişkiler Dış Temsillikler Başkanı Tatıana Gözkaya, Filistin ve İsrail arasında devam eden çatışmaların, dünya genelinde barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirterek, ABD, Rusya ve Çin'in Türkiye öncülüğünde acil olarak bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. Gözkaya, bu çatışmaların daha geniş çaplı bir savaşa dönüşmemesi için tüm liderlere acil barış çağrısında bulundu.

"3. Dünya Savaşı'nın önüne geçmeliyiz"

Gözkaya, Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaların, dünya genelinde büyük bir tehlike arz ettiğini belirterek, "Eğer bu çatışmalar durdurulmazsa, 3. Dünya Savaşı'nın kıvılcımı olabilir. Bu nedenle ABD, Rusya, Çin ve Türkiye’nin öncülüğünde acilen bir araya gelinmeli ve bu savaşın önüne geçilmelidir. Dünya liderleri olarak, barışı sağlamak ve insanlığı bu felaketten kurtarmak bizim en önemli görevimizdir" dedi.

"Savaşlar hiç kimseye fayda getirmez"

Savaşların sadece silah tüccarlarının işine yarayacağını belirten Tatıana Gözkaya, "Savaşlar, ne masum insanlara ne de toplumlara fayda getirir. Tek kazananı varsa, o da silah tüccarlarıdır. Oysa barış, hem insanlık hem de dünya için en büyük kazançtır. Bu nedenle savaşın değil, barışın hüküm sürdüğü bir dünya için çalışmalıyız" diye konuştu.

"Tüm dünya liderleri harekete geçmeli"

Gözkaya, Filistin ve İsrail için tüm dünya liderlerinin harekete geçmesi gerektiğini belirterek, "Bugün Filistin ve İsrail'de yaşananlar tüm insanlığı ilgilendiriyor. Dünya liderleri olarak, bu çatışmayı durdurmak için sorumluluk almalıyız. Barışa giden yolda, sadece sözde kalmak değil, somut adımlar atmak zorundayız. Çatışmaların sona erdirilmesi için hep birlikte çalışmalı ve insanlığın geleceğini tehdit eden bu savaşın önüne geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Tatiana Gözkaya, sözlerinin sonunda bir kez daha barışın önemine dikkat çekerek, "Barış için daha fazla bekleyemeyiz. Herkes elini taşın altına koymalı ve insanlık için barışın zaferini ilan etmelidir" dedi.