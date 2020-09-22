2023 akademik vizyonuna tam destek

Ege Üniversitesi; Türkiye'den sadece 54 üniversitesinin başvurabildiği Yükseköğretim Kalite Kurulu 2020 yılı Kurumsal Akreditasyon Programına dâhil edilen 11 yükseköğretim kurumundan birisi oldu.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, "İletişim Fakültesi Ailesi olarak bir yandan Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Reklamcılık bölümlerimizin kalitesini tescilleyip, fakülte olarak tüm bölümlerimizle akredite olmak için çalışırken diğer yandan da Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde belirlenen 'Ege Üniversitesi 2023 Akademik Vizyonu' doğrultusunda YÖKAK tarafından yapılacak olan Kurumsal Akreditasyon Değerlendirme Sürecine tam destek veriyoruz" dedi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından programlanan kurumsal akreditasyon değerlendirme süreci kapsamında "İletişim Fakültesi İdari Personel Kurumsal Akreditasyon Toplantısı" gerçekleştirildi. İletişim Fakültesi Yeni Bina Konferans Salonunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak yapılan toplantıda, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlknur Gürses Köse tarafından 'EÜ 2023 Akademik Vizyonu' sunumu yapıldı. Toplantıda, Doç. Dr. İlknur Gürses Köse; kalite yönetimi, akreditasyon çalışmaları ve Ege Üniversitesinin 2023 akademik vizyonu ile YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında sürdürülen kurumsal çalışmalara ilişkin yaklaşımlar ve hayata geçirilecek uygulamalar ile ilgili bilgi verdi.

Ege Üniversitesi, eğitimin kalitesini tescillemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla akreditasyon çalışmalarına devam ediyor. İletişim Fakültesi ailesi de yöneticisinden akademisyenine, idari çalışanından öğrencisine Rektörlük öncülüğünde yürütülen kalite çalışmalarına hep birlikte katılarak destek veriyor. Aynı zamanda EÜ İletişim Fakültesi, Gazetecilik ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerinin, İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından 2022 yılına kadar akredite edilmesinin ardından Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Reklamcılık bölümlerini de akredite etmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

5 yıllık tam akreditasyonu hedefliyoruz

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, "Kalite ve Akreditasyon Programı ile tüm birimlerinde kalite kontrolünü içselleştirerek yaygınlaştıran Üniversitemiz; eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerini tescilleyip kurumsal itibarını artırmayı hem de uluslararası arenada tanınır olmayı ve aday öğrencilerde pozitif etki yaratmayı hedefliyor. İletişim Fakültesi Ailesi olarak bir yandan tüm bölümlerimizin kalitesini tescilleyip akredite olmak için çalışırken diğer yandan da 'Ege Üniversitesi 2023 Akademik Vizyonu' doğrultusunda 'Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı, Yönetim Sistemi, Uzaktan Eğitim ve Dijitalleşme' başlıkları altında YÖKAK tarafından yapılacak olan Kurumsal Akreditasyon Değerlendirme Sürecine tam destek veriyor, Üniversitemiz Rektörlüğü öncülüğünde yapılan çalışmalara hep birlikte katılıyoruz. Kalite güvencesinin sağlanması için gerekli olan 'PUKÖ' (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) çevrimini sağlıklı bir şekilde uygulayıp, üniversitemizin 5 yıllık tam akreditasyon hedefine katkı sağlıyoruz. Siz değerli akademik ve idari çalışanlarımızın gayreti ile İletişim Fakültemizin Gazetecilik ile Radyo, Televizyon ve Sinema (RTS) bölümleri 2022 yılına kadar akredite edildi. Şimdi de Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Reklamcılık bölümlerimizi de akreditasyon sürecine alarak aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.